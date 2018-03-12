В Казани прокуратура требует лишить прав 25 водителей с психическими заболеваниями

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). В Казани прокуратура требует лишить прав местных жителей с расстройствами личности, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Установлено, что 25 человек состоят на учете у врача-психиатра, однако имеют водительские удостоверения.

По закону, ухудшение здоровья водителя, мешающее безопасно водить авто, является основанием для лишения прав. В перечне медицинских противопоказаний к управлению машиной указано, что лица, состоящие в диспансере на учете с расстройством личности, управлять авто не должны.

В итоге прокуратура направила в суд иск о лишении указанных водителей их удостоверений.