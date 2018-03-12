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Общество

Для жителей отдаленных районов Казани организуют бесплатный транспорт до избирательных участков

12 марта 2018, 11:26

Всего в день выборов для доставки на избирательные участки задействуют 56 автобусов.
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(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). В день выборов в Казани для граждан, проживающих отдаленно от избирательных участков, будет организован бесплатный транспорт. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани заявил руководитель аппарата исполкома города Евгений Варакин.

«Для удобства избирателей, проживающих в жилых массивах, отдаленных от помещений для голосования, в день выборов будет организована бесплатная доставка на избирательные участки. В этом году принято решение об увеличении количества автобусов в два раза — до 56 единиц», — отметил он.


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