Для жителей отдаленных районов Казани организуют бесплатный транспорт до избирательных участков

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). В день выборов в Казани для граждан, проживающих отдаленно от избирательных участков, будет организован бесплатный транспорт. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани заявил руководитель аппарата исполкома города Евгений Варакин.

«Для удобства избирателей, проживающих в жилых массивах, отдаленных от помещений для голосования, в день выборов будет организована бесплатная доставка на избирательные участки. В этом году принято решение об увеличении количества автобусов в два раза — до 56 единиц», — отметил он.