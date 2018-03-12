Сегодня завершится прием заявлений для голосования по месту фактического нахождения

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Прием заявлений граждан для голосования на выборах Президента России 18 марта 2018 года по месту фактического нахождения завершится сегодня, сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Для российских избирателей действует новый порядок голосования по месту нахождения. Если в день выборов вы будете находиться не по адресу регистрации, указанному в паспорте (уехали в командировку, отпуск или просто живете в другом городе), либо не имеете регистрации по месту жительства, то можно голосовать по месту фактического нахождения, заранее подав заявление.

Для этого необходимо лично, с паспортом, обратиться в любую территориальную или участковую избирательную комиссию или многофункциональный центр и подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, указав избирательный участок, где вы планируете проголосовать.

Процесс подачи заявления занимает не более пяти минут.

Адреса территориальных и участковых избирательных комиссий можно узнать с помощью интерактивной карты, размещенной на сайте ЦИК России, сайте ЦИК РТ, позвонив в Информационно-справочный центр ЦИК России по бесплатному многоканальному номеру 8-800-707-2018 или по телефону ЦИК Республики Татарстан 292-84-33.

Подать заявление также можно в режиме онлайн через интернет-портал госуслуг. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись.

После подачи заявления можно голосовать на выбранном избирательном участке, предъявив паспорт.

Никаких дополнительных документов не требуется.