Задолженность Набережных Челнов по налогам на начало года составила почти 2 млрд рублей

(Набережные Челны, 12 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Задолженность Набережных Челнов по налоговым платежам на начало текущего года составила 1,8 млрд рублей, по страховым взносам — 0,9 млрд рублей. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщила начальник инспекции ФНС по Набережным Челнам Лилия Гатина.

При этом она обратила внимание на то, что в течение последних пяти лет уровень задолженности города неуклонно снижается. «Мы — одна из немногих налоговых инспекций, обеспечившая такую динамику снижения», — заметила она. Так, по страховым взносам задолженность в течение прошлого года снизилась на 300 млн рублей.

Такая динамика обеспечивается благодаря применению комплекса мер принудительного взыскания, отметила главный налоговик Автограда. Так, в ходе исполнительных производств было взыскано 234 млн рублей, посредством ареста имущества — еще 107 млн рублей.

Благодаря работе городской комиссии по погашению налоговой задолженности, в прошлом году удалось взыскать 1,4 млрд рублей.

В отношении девяти крупных должников направлены материалы в Следственный комитет, сообщила Лилия Гатина, отметив также, что удалось предотвратить прецедент банкротства еще по девяти должникам и взыскать в пользу бюджетов 62 млн рублей.