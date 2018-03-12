Рустам Минниханов встретился с мэром Мармариса Али Аджаром

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов провел рабочую встречу с мэром Мармариса (Турция) Али Аджаром, сообщает пресс-служба Президента РТ.

В ходе встречи обсуждался двусторонний план развития связей между городами-побратимами Нижнекамском и Мармарисом, который подписали Али Аджар и мэр Нижнекамска Айдар Метшин. План предусматривает совместную работу по организации прямого авиасообщения между городами и развитию культурных связей.

Рустам Минниханов отметил важность подписанного документа, назвав его очередным шагом к дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества Татарстана и Турции в рамках российско-турецких отношений.

Во встрече Президента РТ с мэром Мармариса также участвовали: министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, помощник Президента РТ Радик Гиматдинов, председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов, Генконсул Турции в Казани Ахмет Садык Доган, мэр Нижнекамска Айдар Метшин и др. Встреча прошла в рабочем кабинете Рустама Минниханова в Доме Правительства РТ.