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Рустам Минниханов встретился с мэром Мармариса Али Аджаром

12 марта 2018, 11:23 , Фото: tatarstan.ru

Рустам Минниханов встретился с мэром Мармариса Али Аджаром Президент РТ и Али Аджар обсудили развитие связей между городами-побратимами Нижнекамском и Мармарисом.
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(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов провел рабочую встречу с мэром Мармариса (Турция) Али Аджаром, сообщает пресс-служба Президента РТ.

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В ходе встречи обсуждался двусторонний план развития связей между городами-побратимами Нижнекамском и Мармарисом, который подписали Али Аджар и мэр Нижнекамска Айдар Метшин. План предусматривает совместную работу по организации прямого авиасообщения между городами и развитию культурных связей.

Рустам Минниханов отметил важность подписанного документа, назвав его очередным шагом к дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества Татарстана и Турции в рамках российско-турецких отношений.

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Во встрече Президента РТ с мэром Мармариса также участвовали: министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, помощник Президента РТ Радик Гиматдинов, председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов, Генконсул Турции в Казани Ахмет Садык Доган, мэр Нижнекамска Айдар Метшин и др. Встреча прошла в рабочем кабинете Рустама Минниханова в Доме Правительства РТ.


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