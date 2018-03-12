(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). В 2018 году в Казани отремонтируют 18 детских садов и 3 школы, сообщил председатель комитета ЖКХ Искандер Гиниятуллин на деловом понедельнике в исполкоме Казани.

Всего в программу ремонта включено 22 объекта: 3 школы, 18 детских садов и здание станции детско-юношеского туризма и экскурсий в Дербышках. На ремонт этих учреждений запланировано выделить 596 млн рублей.

«За шесть лет реализации программы капремонта в Казани отремонтировали 134 образовательных учреждения, построенных раньше 1982 года», — отметил председатель комитета ЖКХ.

Кроме того, сейчас нуждаются в ремонте, но пока не вошли в программу 11 школ и 158 детсадов, построенных более 30 лет назад, сообщил Искандер Гиниятуллин.