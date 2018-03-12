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Экономика и финансы

В 2017 году на ремонт котельных и тепловых сетей в Казани было направлено 320 млн рублей

12 марта 2018, 11:26

В прошлом году было реконструировано 6 котельных и 12 км тепловых сетей.
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(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). В 2017 году на ремонт котельных, а также строительство и реконструкцию тепловых сетей было потрачено 320 млн рублей. Об этом сообщил на деловом понедельнике в мэрии Казани гендиректор АО «Казэнерго» Рустам Абдулхаков. 

«Для надежного и качественного теплоснабжения потребителей Казани при подготовке к отопительному сезону был выполнен весь запланированный объем работ. Выполнены реконструкция и строительство объектов на сумму 320 млн рублей. Так, в прошедшем году реконструировано шесть котельных и 11 зданий котельных. Произведена диспетчеризация восьми котельных и центральных тепловых пунктов», — рассказал Абдулхаков.

В частности, была произведена полная реконструкция котельной «Муштари, 11», обеспечивающая теплом и горячей водой объекты здравоохранения, отметил докладчик.

Кроме того, в прошлом году построено 3 км и реконструировано 12 км тепловых сетей, проведена модернизация 3,5 км сетей горячего водоснабжения. Выручка от продажи тепловой энергии в прошлом году составила 2,5 млрд рублей, добавил Абдулхаков.

 


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