В 2017 году на ремонт котельных и тепловых сетей в Казани было направлено 320 млн рублей

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). В 2017 году на ремонт котельных, а также строительство и реконструкцию тепловых сетей было потрачено 320 млн рублей. Об этом сообщил на деловом понедельнике в мэрии Казани гендиректор АО «Казэнерго» Рустам Абдулхаков.

«Для надежного и качественного теплоснабжения потребителей Казани при подготовке к отопительному сезону был выполнен весь запланированный объем работ. Выполнены реконструкция и строительство объектов на сумму 320 млн рублей. Так, в прошедшем году реконструировано шесть котельных и 11 зданий котельных. Произведена диспетчеризация восьми котельных и центральных тепловых пунктов», — рассказал Абдулхаков.

В частности, была произведена полная реконструкция котельной «Муштари, 11», обеспечивающая теплом и горячей водой объекты здравоохранения, отметил докладчик.

Кроме того, в прошлом году построено 3 км и реконструировано 12 км тепловых сетей, проведена модернизация 3,5 км сетей горячего водоснабжения. Выручка от продажи тепловой энергии в прошлом году составила 2,5 млрд рублей, добавил Абдулхаков.