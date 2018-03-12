Неизвестная болезнь может охватить все человечество

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). О высокой вероятности появления новой глобальной эпидемии заявили эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Science Alert.

Причиной пандемии могут стать лихорадки Ласса и Эбола, лихорадка Марбург, болезнь Зика, ближневосточный респираторный синдром, лихорадка Крым-Конго и тяжелый острый респираторный синдром. В числе опасных для человечества заболеваний специалисты называют также «болезнь Икс»: эпидемия может быть вызвана и неизвестным заболеванием, по своей опасности сравнимым с гриппом «Испанка».

Ученые планируют подготовиться к борьбе с подобными инфекциями, чтобы быстро среагировать на потенциальную угрозу.