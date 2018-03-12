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Наука и образование

Психологи из США доказали невозможность эффективного обучения по Интернету

12 марта 2018, 23:28

Ученые выяснили, что обучающие видеофильмы дают людям уверенность в своих способностях, но на деле они не приобретают полезных навыков.
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(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Психологи из Чикагского университета Майкл Кардас и Эд О’Брайен доказали, что просмотр обучающих видеофильмов заставляет людей быть уверенными в своих способностях, но в действительности они не приобретают никаких полезных навыков, сообщает Naked Science.  

Американские психологи доказали это серией экспериментов. В первом из них три группы участников (более тысячи человек) пытались понять, как стянуть скатерть со стола, не уронив стоящие на ней предметы. 1-я группа училась этому по видеоролику, 2-я группа — по подробной инструкции, а 3-я — разрабатывала план действий самостоятельно.  

В итоге те, кто 20 раз просмотрел 5-секундный обучающий видеоролик, считали, что без труда выполнят трюк. Те, кто смотрел его один раз, читал инструкцию или обдумывал действия, вовсе не верили в себя и были уверены, что их ждет провал.  

Также Майкл Кардас и Эд О’Брайен проверили, поможет ли видеообучение пройти компьютерную игру и начать жонглировать. В обоих случаях испытуемые явно переоценили свои возможности, заявляя, что смогут безукоризненно делать и то, и другое.  

Это произошло, потому что человеческий мозг во время отслеживания алгоритма выполнения какого-то действия уверяет своего носителя, что это действие совсем не сложно, считают психологи. Человек убеждается в этом, но при столкновении с реальностью не в силах ее изменить.  

«Все, кто ищет в Интернете советы по приготовлению еды, ремонту бытовой техники и так далее, должны быть осторожны: чрезмерная самоуверенность может привести к разочарованию и даже к более неприятным последствиям», — предупреждает Майкл Кардас.  


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