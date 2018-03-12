В 2017 году Набережные Челны перечислили в бюджеты всех уровней 48 млрд рублей

(Набережные Челны, 12 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Набережные Челны перечислили за 2017 год в бюджеты всех уровней 48 млрд рублей, что на 17,5 млрд рублей или в 1,6 раза больше уровня 2016 года (30,5 млрд рублей). Об этом сообщила начальник инспекции ФНС по Набережным Челнам Лилия Гатина на деловом понедельнике в мэрии.

В федеральный бюджет перечислено 31,9 млрд рублей, что на 14 млрд. рублей или в 1,8 раза больше уровня 2016 года. Значительный рост поступлений в федеральный бюджет связан с подъемом производства в машиностроении, отметила Лилия Гатина.

В бюджет РТ Набережные Челны перечислили 12,4 млрд рублей, что на 2,8 млрд рублей или на 30 процентов больше показателя 2016 года.

Налоговые поступления в городской бюджет составили 3,7 млрд рублей, что на 381 млн рублей или на 11 процентов больше, чем было собрано годом раннее.