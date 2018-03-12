В Татарстане создают фонд дольщиков

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о создании в республике фонда поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Соответствующий документ опубликован на сайте Президента РТ.
Фонд уполномочен участвовать в реализации закона «О государственной поддержке развития жилищного строительства в Республике Татарстан».
Кабинету министров РТ предстоит определить уполномоченный орган исполнительной власти, который станет учредителем фонда.
Указ вступил в силу с 9 марта текущего года.