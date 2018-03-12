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Экономика и финансы

В Татарстане создают фонд дольщиков

12 марта 2018, 10:46

Рустам Минниханов подписал указ о создании организации для поддержки обманутых дольщиков.
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(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о создании в республике фонда поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Соответствующий документ опубликован на сайте Президента РТ. 

Фонд уполномочен участвовать в реализации закона «О государственной поддержке развития жилищного строительства в Республике Татарстан».

Кабинету министров РТ предстоит определить уполномоченный орган исполнительной власти, который станет учредителем фонда.

Указ вступил в силу с 9 марта текущего года.


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