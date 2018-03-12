В 2018 году 15 казанских домов приспособят для людей с ограниченными возможностями

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). В 2018 году в 15 казанских домах будут выполнены мероприятия по обеспечению доступности для маломобильных категорий граждан. Об этом на деловом понедельнике в исполкоме Казани заявил председатель Комитета ЖКХ Искандер Гиниятуллин.

Эти мероприятия предполагают установку пандусов, дополнительных поручней, нанесение контраста краской на ступенях и использование шрифта Брайля в лифтах, сообщил он.

По программе «Доступная среда» на 2018 год по Казани включены 9 социальных объектов на общую сумму 3,5 млн рублей. Среди объектов — 4 поликлиники, 3 подростковых клуба и 2 детских сада.

В настоящее время готовится документация для проведения торгов.