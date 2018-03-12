Металлодетекторы для избирательных участков в РТ оценены в 36 млн рублей

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Правительство России выделило 35,9 млн рублей для поставки и установки металлодетекторов на избирательных участках в Татарстане. Информация опубликована на сайте госзакупок.
Министерство промышленности и торговли РФ опубликовало тендер на закупку металлодетекторов у единственного поставщика. Источником финансирования указан резервный фонд Правительства Российской Федерации.
До 16 марта поставщик должен самостоятельно доставить металлодетекторы на избирательных участках для голосования на выборах Президента РТ. Планируется приобрести около 200 единиц оборудования по 177,7 тысяч рублей за штуку.
Выборы Президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.