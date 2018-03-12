В ИА «Татар-информ» расскажут о V Международном театрально-образовательном форуме «Науруз»

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Завтра, 13 марта, в 11.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная V Международному театрально-образовательному форуму «Науруз», который пройдет в Казани с 28 мая по 3 июня 2018 года.

В мероприятии примут участие художественный руководитель форума «Науруз», главный режиссер ТГАТ им. Г. Камала, председатель СТД РТ Фарид Бикчантаев, директор форума «Науруз», директор ТГАТ им. Г. Камала Ильфир Якупов, программный директор форума «Науруз», заведующий литературно-драматургической частью ТГАТ им. Г. Камала Нияз Игламов.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к видео.

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