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Экономика и финансы

Белорусский банк «Паритет» — единственный претендент на покупку Сбербанка Украины

12 марта 2018, 10:38

На приобретение банка претендовал украинский бизнесмен Валерий Хорошковский, но он не подал документы на согласование в НБУ.
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(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Принадлежащий управлению делами Президента Беларуси банк «Паритет» остался единственным претендентом на покупку Сбербанка Украины, пишет «Коммерсантъ».  

Ранее на его приобретение претендовал украинский бизнесмен Валерий Хорошковский, но он не подал документы для согласования сделки в Национальный банк Украины. Бизнесмен не стал заключать сделку, так как был предупрежден юристами о возможных рисках, связанных с нарушением санкций ЕС в случае покупки украинского Сбербанка.  

Нацбанк Украины уже получил из управления делами Президента Беларуси пакет документов, необходимых для покупки украинского Сбербанка.  

Но НБУ может не согласовать сделку с «Паритетом», так как 99,83 процента активов банка принадлежит управлению делами Президента Беларуси, а глава этого ведомства Виктор Шейман находится под санкциями США и ЕС в связи с делами об исчезновении двух оппозиционных политиков, бизнесмена и журналиста в 1999 и 2000 годах.  

Напомним, что Украина ввела в 2017 году санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, БМ Банка (связанного с ВТБ), Проминвестбанка (связанного с ВЭБом) и VS Bank (связанного со Сбербанком). Им запрещены любые финансовые операции в пользу материнских структур.  

Санкции были введены сроком на один год, но 1 марта продлены. 

 


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