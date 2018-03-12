Румынские венгры попросили об автономии на митинге

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Порядка трех тысяч венгров вышли на митинг в румынском городе Тыргу-Муреш с требованием о предоставлении автономии, сообщает RT со ссылкой на «Укринформ».

Среди участников митинга был депутат Европарламента от Демократической партии румынских венгров Лосло Текеш, а также представители басков из Испании.

Митингующие обратились к Правительству и Президенту Румынии с заявлением о том, что предоставление территориальной автономии уездам с компактным проживанием венгров не нарушит территориальную целостность Румынии и не противоречит ее Конституции.

Город Тыргу-Муреш, в котором проживает около 128 тыс. человек, находится на границе Трансильвании и Валахии.