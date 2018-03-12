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В праздничные выходные в Зеленодольске мужчина зарезал приятеля

12 марта 2018, 21:01

Инцидент произошел в доме по улице Мира.
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(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). В Зеленодольске 48-летний мужчина в процессе застолья зарезал ранее судимого товарища, сообщает пресс-служба Росгвардии Татарстана.

Безработный местный житель и его 44-летний приятель распивали алкоголь дома у их общего знакомого по улице Мира. В процессе застолья мужчины поссорились, один из них схватил нож и ударил оппонента в грудь. От полученной раны тот скончался на месте.

Росгвардейцы задержали подозреваемого на месте преступления и передали под арест полицейским.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».


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