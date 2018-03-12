Все новости Татарстан Россия

В мире

В Китае открыли стеклянный мост на высоте 2 тыс. м над уровнем моря

12 марта 2018, 10:52

Прогулка между двумя горными пиками соответствует посещению 66 этажа небоскреба.
В Китае завершилось строительство самого длинного стеклянного моста в мире
В Китае построили мост со стеклянным полом над 300-метровой пропастью
Япония призывает к мирному разрешению ситуации в Тибете
Учеными Китая и Австралии создана самоочищающаяся одежда
Китайцы намерены бороться с полиэтиленовыми пакетами

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). В китайском ландшафтном парке Батайшань открыли пешеходный мост из стекла, находящийся на высоте 1 980 м над уровнем моря, пишут «Известия».

Это самое высокое сооружение такого рода в Китае: мост расположен на высоте 186 м над землей, что аналогично 66-этажному небоскребу. Протяженность моста составляет 198 м между двумя горными пиками.

Строительство моста обошлось в 10 млн юаней (чуть больше 1,5 млн долларов). По завершении работ мост тестировался в течение месяца.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter