В Китае открыли стеклянный мост на высоте 2 тыс. м над уровнем моря

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). В китайском ландшафтном парке Батайшань открыли пешеходный мост из стекла, находящийся на высоте 1 980 м над уровнем моря, пишут «Известия».

Это самое высокое сооружение такого рода в Китае: мост расположен на высоте 186 м над землей, что аналогично 66-этажному небоскребу. Протяженность моста составляет 198 м между двумя горными пиками.

Строительство моста обошлось в 10 млн юаней (чуть больше 1,5 млн долларов). По завершении работ мост тестировался в течение месяца.