Николай Никифоров: айтишникам нет преград для профессионального роста в России

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров выступил с лекцией о развитии цифровой экономики России для студентов Сибирского федерального университета. Соответствующее сообщение министр опубликовал на своей странице в Twitter.

«Считаю, что сейчас студенты оказались в уникальном историческом моменте технологической цифровой революции. Убеждаю их занять активную позицию и действовать!» — написал Николай Никифоров.

Айтишникам нет фактических преград для профессионального роста в России, спрос на квалифицированные кадры в сфере информационных технологий значительно превышает предложение, отметил министр.