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Экономика и финансы

Николай Никифоров: айтишникам нет преград для профессионального роста в России

12 марта 2018, 10:30

Министр провел для учащихся СФУ лекцию о цифровой экономике.
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(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров выступил с лекцией о развитии цифровой экономики России для студентов Сибирского федерального университета. Соответствующее сообщение министр опубликовал на своей странице в Twitter.

«Считаю, что сейчас студенты оказались в уникальном историческом моменте технологической цифровой революции. Убеждаю их занять активную позицию и действовать!» — написал Николай Никифоров.

Айтишникам нет фактических преград для профессионального роста в России, спрос на квалифицированные кадры в сфере информационных технологий значительно превышает предложение, отметил министр.


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