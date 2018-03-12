В Кентукки взрывом снесли самое высокое здание

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Самое высокое здание Франкфорта, столицы американского штата Кентукки, снесли при помощи управляемого взрыва, сообщает Интерфакс со ссылкой на газету Lexington Herald Leader.

Башня Capital Plaza в 28 этажей была построена в 1972 году и предназначалась для офисных помещений. В последнее время в здании начались проблемы с канализацией, а со стен стали осыпаться фрагменты облицовки. Решение о сносе башни было принято еще в 2008 году, однако осуществили его десятью годами позднее.

Право нажать на поршень для подрыва здания губернатор штата Мэтт Бевин продал на аукционе: за необычную возможность отдали 15 тыс. долларов. Средства пойдут на благотворительность.

Власти штата собираются перестраивать центр города: на месте Capital Plaza будет построено новое офисное здание.

На данный момент самым высоким зданием в городе является 64-метровый Капитолий.