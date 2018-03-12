Российская лыжница выиграла второе «золото» Паралимпиады

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Российская лыжница Екатерина Румянцева завоевала второе «золото» Паралимпийских игр в Пхенчхане (Южная Корея), сообщает ТАСС.

Спортсменка одержала победу в лыжной гонке с раздельного старта на 15 км в классе «стоя», преодолев дистанцию за 49 минут 37,6 секунды. «Серебро» выиграла еще одна россиянка Анна Миленина. Бронзовая медаль досталась украинке Людмиле Лященко.

Ранее Румянцева завоевала «золото» в соревнованиях по биатлону в гонке на 6 км с раздельным стартом.