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Российская лыжница выиграла второе «золото» Паралимпиады

12 марта 2018, 10:02

Еще одна российская спортсменка Миленина получила серебряную медаль Паралимпийский игр.
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(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Российская лыжница Екатерина Румянцева завоевала второе «золото» Паралимпийских игр в Пхенчхане (Южная Корея), сообщает ТАСС. 

Спортсменка одержала победу в лыжной гонке с раздельного старта на 15 км в классе «стоя», преодолев дистанцию за 49 минут 37,6 секунды. «Серебро» выиграла еще одна россиянка Анна Миленина. Бронзовая медаль досталась украинке Людмиле Лященко.

Ранее Румянцева завоевала «золото» в соревнованиях по биатлону в гонке на 6 км с раздельным стартом.


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