В 2018 году в Казани будет реконструировано 11 котельных

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). В 2018 году в Казани будут реконструированы 11 котельных. Об этом сообщил гендиректор АО «Казэнерго» Рустам Абдулхаков на деловом понедельнике в мэрии Казани.

«В 2018 году предусмотрены работы по подготовке систем теплоснабжения к отопительному сезону с общим объемом капиталовложений 226 млн рублей. Будут, в частности, реконструированы 11 котельных и 7 зданий котельных», — рассказал Рустам Абдулхаков.

Кроме того, будет выполнена диспетчеризация 10 котельных и центральных тепловых пунктов. Большой объем работ будет выполнен в котельной по адресу: ул. Космонавтов, д. 12, отметил гендиректор АО «Казэнерго», добавив, что на текущий год запланировано строительство более 4 км тепловых сетей и реконструкция 5 км уже существующих.