Английский комик Кен Додд скончался через два дня после свадьбы

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Легендарный комик Кен Додд скончался 11 марта в Великобритании на 91-м году жизни. За два до смерти он сыграл свадьбу, сообщает РИА Новости.

В момент кончины его жена находилась рядом. Додд умер в своем доме в Ливерпуле.

Причиной смерти стала затяжная болезнь. В конце февраля комика выписали из больницы, где он в течение полутора месяцев боролся с легочной инфекцией.

Наибольшую известность Кен Додд получил благодаря фильмам «Алиса в стране чудес» и «Доктор Кто». В 1982-м он был награжден Орденом Британской империи, а в 2017-м посвящен в рыцари.