В день выборов в Казани возле избирательных участков будут организованы сельхозярмарки

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). В день президентских выборов, 18 марта, возле избирательных участков в Казани будут организованы сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщил руководитель аппарата исполкома города Евгений Варакин на деловом понедельнике в мэрии Казани.

«Полюбившиеся казанцам сельхозярмарки в день голосования будут организованы около каждого избирательного участка. В этот день на прилегающих территориях будет организована уличная торговля», — отметил Варакин.

Покупателям будет предложен широкий ассортимент продуктов питания, а также товаров бытовой химии. В этот день цены приятно удивят покупателе: они будут ниже, чем в розничных торговых сетях, добавил руководитель аппарата исполкома.