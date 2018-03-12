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В день выборов в Казани возле избирательных участков будут организованы сельхозярмарки

12 марта 2018, 09:34

Жители города смогут купить продукты питания и бытовую химию по сниженным ценам.
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(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). В день президентских выборов, 18 марта, возле избирательных участков в Казани будут организованы сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщил руководитель аппарата исполкома города Евгений Варакин на деловом понедельнике в мэрии Казани.  

«Полюбившиеся казанцам сельхозярмарки в день голосования будут организованы около каждого избирательного участка. В этот день на прилегающих территориях будет организована уличная торговля», — отметил Варакин.  

Покупателям будет предложен широкий ассортимент продуктов питания, а также товаров бытовой химии. В этот день цены приятно удивят покупателе: они будут ниже, чем в розничных торговых сетях, добавил руководитель аппарата исполкома. 

 


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