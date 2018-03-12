В день выборов на «Казань-Арене» выступят Валерий Меладзе и Егор Крид

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). В день выборов Президента РФ, 18 марта 2018 года, на территории «Казань-Арены» выступят популярные российские исполнители Валерий Меладзе и Егор Крид. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани заявил руководитель аппарата исполкома города Евгений Варакин.

В день выборов с 17:00 до 22:00 на территории «Казань-Арены» состоится ставший уже традиционным праздник для всех проголосовавших граждан, сообщил он.

Для всех посетителей, а их ожидается более 50 тысяч, на большой сцене пройдет концерт, в котором примут участие лучшие рок-группы республики. Хедлайнерами мероприятия станут популярные российские и татарстанские исполнители Элвин Грей, Егор Крид, Салават и Валерий Меладзе.