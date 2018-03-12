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Украина намерена построить космодром в Австралии

12 марта 2018, 09:48

У страны есть необходимый потенциал для строительства космодрома, отметил посол Украины в Австралии.
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(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Государственное космическое агентство Украины предложило построить космодром на западе Австралии, сообщает RT со ссылкой на The West Australia.

У Украины есть «большой опыт в глобальной космической гонке», отметил посол Украины в Австралии Николай Кулинич.

Украина могла бы начать запускать ракеты уже завтра утром, если бы имела для этого площадку, заявил посол.

«Мы предлагаем наших людей и наши экспертные знания, если у Австралии есть земля для использования», — подчеркнул Николай Кулинич. 

Президент Украины Петр Порошенко в ноябре прошлого года назвал свою страну космической державой.


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