Украина намерена построить космодром в Австралии

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Государственное космическое агентство Украины предложило построить космодром на западе Австралии, сообщает RT со ссылкой на The West Australia.

У Украины есть «большой опыт в глобальной космической гонке», отметил посол Украины в Австралии Николай Кулинич.

Украина могла бы начать запускать ракеты уже завтра утром, если бы имела для этого площадку, заявил посол.

«Мы предлагаем наших людей и наши экспертные знания, если у Австралии есть земля для использования», — подчеркнул Николай Кулинич.

Президент Украины Петр Порошенко в ноябре прошлого года назвал свою страну космической державой.