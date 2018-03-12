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У мэра Челнов появился советник по развитию образования

12 марта 2018, 09:22

Файруза Мустафина многие годы занимала должность заместителя главы города и курировала вопросы образования и культуры.
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(Набережные Челны, 12 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). У мэра Челнов Наиля Магдеева появился советник по развитию образования. Эту должность заняла бывший ректор Набережночелнинского государственного педагогического университета Файруза Мустафина. 

Сегодня на «деловом понедельнике» мэр Набережных Челнов вручил благодарственные письма бывшему руководителю финансового управления — заместителю руководителя исполкома Альфинур Галиакберовой, которая сейчас исполняет обязанности ректора НГПУ.

Глава города также поблагодарил за многолетнюю плодотворную работу экс-ректора НГПУ Файрузу Мустафину. При этом он сообщил, что Мустафина назначена советником мэра по развитию образования. Эта должность предполагает работу на внештатной основе. Магдеев сообщил, что Мустафина при сотрудничестве с профильным управлением исполкома будет заниматься продвижением ряда образовательных проектов, реализация которых намечена на ближайшее время.

Отметим, что Мустафина до того, как занять должность руководителя НГПУ, многие годы работала заместителем главы города и курировала вопросы образования и культуры.


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