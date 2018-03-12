Бюджетники заявили о резком росте зарплат перед выборами

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). С декабря прошлого года работникам бюджетной сферы, подпадающим под действие майских указов Президента РФ 2012 года, в несколько раз увеличили зарплаты, сообщает РБК.

Так, сотрудники Московского государственного университета получили за февраль «необычайно высокую» зарплату, которая не связана с надбавками, рассказал муниципальный депутат района Якиманки и младший научный сотрудник МГУ Василий Дикарев. Итоговые суммы составили 100 — 120 тыс. рублей. Руководство никак не объяснило повышение зарплат.

В Московском авиационном институте зарплаты увеличили до 80 тыс. рублей вместо ранее обычных для сотрудников 25 — 30 тыс. рублей.

В столичной клинической больнице им. С. П. Боткина зарплаты выросли в два раза. Врачам выдали стимулирующую выплату, а также 6 тыс. рублей премии на 8 Марта.

В начале марта руководители городских больниц получили указание выровнять зарплаты согласно майским указами, сообщил источник в департаменте здравоохранения Москвы.

«Все выплаты проводились планово и не носят разового характера», — сообщили в пресс-службе департамента экономической политики Москвы.

Данные об увеличении зарплат поступают и из регионов, сообщил сопредседатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал.

Согласно майским указам Президента России Владимира Путина, к 2018 году зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников должны быть доведены до 200 процентов от средней по региону, а для отдельных категорий работников бюджетной сферы — до 100 процентов.