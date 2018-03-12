В Киеве планируют заставить жителей Крыма и Донбасса извиниться перед Украиной

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Бывший депутат Верховной Рады Андрей Сенченко подготовил законопроект, согласно которому жители Крыма и Донбасса должны просить прощения у Киева. Об этом Сенченко написал на своей странице в Facebook.

Законопроект «О прощении» затронет тех, кто ведет деятельность в интересах «государства-агрессора», под которым в Киеве понимают Россию. Одна из статей документа предлагает таким «категориям» жителей Крыма и Донбасса раскаяться и извиниться за совершенные «преступления».

В качестве альтернативы уголовному наказанию политик предложил запрещать «раскаявшимся» работать в органах власти и участвовать в выборах.

Процедура прощения предлагается только для жителей Крыма и Донбасса, так как эти люди «оказались на территориях, контролируемых агрессором, без защиты государства и под массированным воздействием враждебной пропаганды», пояснил автор инициативы.

Те же действия, которые совершены в интересах агрессора на свободной территории страны, прощены не будут, заметил политик.