В Татарстане объявлен конкурс в сфере журналистики «Бәллүр каләм» — «Хрустальное перо»

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). В Татарстане стартовал XXI конкурс в сфере журналистики и массмедиа РТ «Бәллүр каләм» — «Хрустальное перо». Об этом сообщает организатор — Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям.

Партнером организатора выступает Союз журналистов РТ.

Работы на конкурс принимаются до 13 апреля в Союзе журналистов РТ по адресу: 420080, г. Казань, ул. Декабристов, 179 (3-й подъезд) нарочно или почтой с пометкой «На XXI конкурс в сфере журналистики и массмедиа Республики Татарстан «Бәллүр каләм» — «Хрустальное перо».

Информацию можно получить по телефонам: (843) 555-85-11, 555-76-03, 555-75-22.