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Экономика и финансы

На аукционе продали самую дорогую фотокамеру

12 марта 2018, 09:08

Фотокамера Leica ушла с молотка почти за 3 млн долларов.
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(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). На аукционе в Вене (Австрия) продали одну из первых фотокамер Leica за рекордные для фотоаппаратов 2,976 млн долларов (2,4 млн евро), сообщает ТАСС. 

Стартовая цена камеры составляла 400 тыс. евро. 

Лот приобрел частный коллекционер из Азии. 

Камеру создал основатель бренда Эрнст Лейтц в 1923 году, за два года до выпуска первых серийных аппаратов Leica. Только три из 25 созданных тогда фотокамер, включая проданный экземпляр, все еще работают.

Предыдущий рекорд также был установлен камерой Leica. В 2012 году покупатель отдал за нее 2,16 млн евро.


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