В 2018 году в Казани капитально отремонтируют почти 300 многоквартирных домов

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). В этом году в Казани капитально отремонтируют 296 многоквартирных домов на общую сумму 1,92 млрд рублей. Об этом на деловом понедельнике в исполкоме Казани заявил председатель Комитета ЖКХ Искандер Гиниятуллин.

Более 60 процентов от суммы являются средствами, собранными собственниками помещений, порядка 23 процентов выделены из бюджета РТ и более 15 процентов из местного бюджета.

В 175 домах предусмотрен весь комплекс работ, включая замену 118 лифтов в 40 домах.

Кроме того, в 46 домах будет выполнена только замена лифтов и в 95 домах только установка узлов погодного регулирования, сообщил Искандер Гиниятуллин.