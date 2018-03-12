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Происшествия

Престарелый австралиец отбился от акулы голыми руками

12 марта 2018, 08:35

Инцидент случился на Серф Кост Шир в штате Виктория.
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(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). В Австралии 69-летний мужчина отбился от акулы голыми руками, сообщили «Известия».

Произошло это в штате Виктория на Серф Кост Шир. Мужчина купался в море, когда обнаружил приближающуюся тень трехметрового хищника.

По словам австралийца, сперва он обнаружил кружащий вокруг плавник, но вскоре акула направилась прямиком к нему. Мужчина нырнул и бил акулу по носу каждый раз, как та к нему приближалась.

Хищная рыба получила шесть или семь ударов, прежде чем оставила пловца. Мужчина убежден, что в такой ситуации нельзя пытаться уплыть от акулы, чтобы не стать ее жертвой.


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