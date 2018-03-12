Престарелый австралиец отбился от акулы голыми руками

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). В Австралии 69-летний мужчина отбился от акулы голыми руками, сообщили «Известия».

Произошло это в штате Виктория на Серф Кост Шир. Мужчина купался в море, когда обнаружил приближающуюся тень трехметрового хищника.

По словам австралийца, сперва он обнаружил кружащий вокруг плавник, но вскоре акула направилась прямиком к нему. Мужчина нырнул и бил акулу по носу каждый раз, как та к нему приближалась.

Хищная рыба получила шесть или семь ударов, прежде чем оставила пловца. Мужчина убежден, что в такой ситуации нельзя пытаться уплыть от акулы, чтобы не стать ее жертвой.