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Экономика и финансы

На Петербургском международном экономическом форуме обсудят экономику доверия

12 марта 2018, 09:18

Участники форума обсудят глобальную экономику, экспортный потенциал России и перспективы новых технологий.
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(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Участники Петербургского международного экономического форума — 2018 (ПМЭФ) обсудят создание и поддержание доверия между участниками рынка, государством и гражданами, пишут «Известия».

В программу форума входят четыре тематических блока, в рамках которых участники обсудят глобальную экономику в эпоху изменений, экспортный потенциал России, перспективы использования новых технологий и проблемы современного рынка труда. 

Форум пройдет 24 — 26 мая 2018 года. Его посетят делегации Франции, Японии, Швейцарии, Катара и Японии. Рассматривается возможность приезда Президента Франции Эммануэля Макрoна.


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