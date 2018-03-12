Нижнекамская лыжница Марта Зайнуллина стала четвертой на Паралимпиаде

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Нижнекамская спортсменка Марта Зайнуллина пришла к финишу четвертой в лыжной гонке в гонке на 12 км на Паралимпиаде в Пхенчхане. Об этом сообщает Министерство по делам молодежи и спорту РТ.

Девушка выступала среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, выступающих «сидя», говорится в сообщении министерства.

Зайнуллина преодолела дистанцию за 39 мин 9 сек, уступив американке Оксане Мастерс, которая заняла третье место, всего 4,1 сек.

«Золото» в забеге получила другая американка Кендалл Гретч (38 мин 15,9 сек), «серебро» — немка Андреа Эскау (38 мин 48,3 сек).

Зайнуллина выступит еще в двух лыжных и двух биатлонных гонках.