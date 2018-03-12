В Нью-Йорке при крушении прогулочного вертолета погибли два человека

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). В Нью-Йорке при падении в пролив Ист-Ривер частного прогулочного вертолета погибли два человека, сообщает ТАСС.

Всего на борту аппарата находились шесть человек, включая пилота, который самостоятельно покинул упавший транспорт. Еще трех пассажиров извлекли водолазы, пострадавшие госпитализированы в критическом состоянии.

По данным агентства, компания-владелец воздушного судна занимается рейсами для съемки достопримечательностей и пейзажей с воздуха. В данный момент правоохранители устанавливают причины инцидента.