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Экономика и финансы

Несколько европейских стран выступили против «Северного потока-2»

12 марта 2018, 08:08

Российский газопровод будет угрожать энергетической независимости Евросоюза, убеждены власти Польши, Украины, Литвы, Латвии и Молдавии.
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(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Власти Польши, Украины, Литвы, Латвии и Молдавии подписали заявление, в котором выражается протест против строительства газопровода «Северный поток-2». Документ размещен на парламента Литвы.

Российский газопровод будет угрожать энергетической независимости Евросоюза, убеждены эти страны.

«Этот проект подается как коммерческий, однако он, несомненно, является политическим инструментом, который увеличит зависимость Евросоюза от поставок энергии из одного источника — из России», — сказал спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис.

«Северный поток-2» — это геополитический инструмент, который подкреплен политическим решением России отказаться от транзита газа через Украину, говорится в письме. 

«Северный поток-2» предполагает строительство по дну Балтийского моря от России до побережья Германии. Большинство европейских стран проект поддерживают.


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