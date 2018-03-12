Глава Пентагона не удивлен посланием Путина

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию разочаровало министра обороны США Джеймса Мэттиса, но не удивило его, заявил он. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Пентагона.

«Я бы назвал это разочаровывающим, но не удивительным в данный момент. Сейчас мы можем опустить часть этого как риторику накануне выборов», — говорится в сообщении.

Обо всех перечисленных в послании системах оружия в Пентагоне знали и они не могут повлиять на равновесие, отметил Мэттис.

Также министр выразил надежду, что российская армия не подхватит «предвыборную риторику».

1 марта Путин выступил с посланием Федеральному Собранию, в котором представил новейшее стратегическое оружие.