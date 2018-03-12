Минобороны России скоро начнет утилизировать ракеты «Сатана»

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Минобороны России скоро начнет утилизировать межконтинентальные баллистические ракеты «Воевода», которые на Западе известны как «Сатана». Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил замминистра обороны России Юрий Борисов.

Об этой стратегической ракете многие слышали, сказал Борисов.

«Она разработана еще в середине 1980-х годов и стоит на боевом дежурстве, но время проходит, технологии двигаются вперед, эта система устаревает», — заметил он.

Ракета уже заканчивает свой жизненный цикл, и мы скоро начнем утилизировать ее, добавил замминистра.

К сроку окончания ресурсных возможностей «Воеводы» мы получим взамен новую ракету «Сармат», уверен Борисов.

Ранее командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что у российской ракеты «Сармат» нет и в обозримом будущем не появится аналогов.