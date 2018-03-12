Немецкий политик рассказал о «воспитании» украинского посла

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Председатель фракции «Левых» в Оснабрюке и руководитель проекта «Народная дипломатия» в ФРГ Андреас Маурер рассказал, что из-за регулярных жалоб посла Украины в ФРГ Андрея Мельника на то, что немецкая делегация посещает Крым и Донбасс, Берлин был вынужден отчитать его. Об этом Маурер рассказал в видеоролике, который опубликован на Youtube.

С такими претензиями Мельник несколько раз обращался и к главе немецкого МИД Зигмару Габриэлю, и к канцлеру страны Ангеле Меркель, сказал Маурер. На Украине «ошиблись страной», заметил политик.

«Это настолько абсурдно. Это, может быть, работает на Украине, где нет законодательства, где беззаконие», — добавил он.

Несколько месяцев назад Мельника призвали выполнять свою дипломатическую работу и не вмешиваться во внутренние дела Германии, рассказал Маурер.