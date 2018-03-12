Впервые в Казани Карен Корниенко исполнил транскрипцию вальса из балета «Спящая красавица»

(Казань, 12 марта, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). В Большом концертном зале им.С.Сайдашева прошел концерт Карена Корниенко «Чайковский. Royal Ballet Gala». Один из самых заметных российских пианистов впервые в Казани исполнил транскрипцию вальса из балета «Спящая красавица».

Карен Корниенко приезжает в Казань довольно часто, примерно раз в год. Как он признался корреспонденту ИА «Татар-информ», БКЗ – его самый любимый концертный зал в России. «Впервые в Казань я приехал после Скрябинского конкурса в 1995 году. Мне было 22 года, я еще учился в консерватории. Потом довольно много играл здесь с оркестром, приезжал с сольными концертами. У меня тесная связь с казанским клубом любителей оперы, поддерживаем теплые дружеские отношения».

Нередко он, вместе с казанскими музыкантами представляет совместные программы, как, например, с Государственным струнным квартетом Татарстана. В этом году казанские исполнители тоже приняли участие в концерте Корниенко, исполнив отдельно от пианиста произведения Чайковского и Глазунова.

Музыкант известен не только как выдающийся пианист, наставницей которого была Вера Горностаева, но и как композитор. Особое место в его творчестве занимают собственные транскрипции для скрипки и фортепиано симфонических произведений великих композиторов.

Казанский концерт полностью посвящен транскрипциям балетов Чайковского. Вниманию слушателей были предложены концертные сюиты на музыку из балетов «Щелкунчик» (транскрипция Михаила Плетнева), «Лебединое озеро» и «Спящая красавица», а также симфоническую сюиту «Щелкунчик», посвященную падчерице музыканта Алине Коршуновой.

С этой сюитой связана очень печальная история. Алина Коршунова считалась гениальной пианисткой, несмотря на юный возраст. Играть она начала в пять лет и за небольшую концертную жизнь успела выступить и перед Папой Римским, и перед королевой Елизаветой. Девушка умерла от рака в 16 лет, так и не сумев исполнить со сцены написанную для нее сюиту. В память об Алине ее исполнил сам автор, Карен Корниенко.

«Бог забирает самых лучших, самых талантливых. Я много раз исполнял сюиту, а написана она была для нее. Это память. Сколько бы лет ни прошло, ее помять и музыканты, и коллеги по «Новым именам». Для меня исполнение сюиты – всегда радость. Она была очень светлым человеком, перешедшей в Вечное», – признался артист, но голос его дрогнул при дорогом воспоминании.

После двух отделений концерта зал аплодировал Карену Корниенко стоя. На бис он исполнил свою транскрипцию вальса из «Спящей красавицы», посвященную одному из музыкантов струнного квартета РТ, Марату Зарипову.

