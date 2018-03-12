Жители Елабуги задолжали коммунальщикам 129,4 млн рублей

(Елабуга, 12 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). На 3,7 млн рублей за год выросли долги елабужан перед коммунальщиками города. В настоящее время задолженность населения по ЖКУ составляет 129,4 млн рублей. Об этом сообщила генеральный директор ООО «Единый расчетно-кассовый центр» Римма Хабибрахманова.

В борьбе с неплательщиками используются разные меры. Например, коммунальщики произвели более 14 тыс. отключений в квартирах горожан. Только вот если пару лет назад данная мера была одной из самых действенных в борьбе с коммунальными долгами, то сегодня она не всегда помогает.

«В целом по проведенным мероприятиям было взыскано за 2017 год 177,5 млн руб., в 2016 году – 104,3 млн руб., в том числе за счет отключений от ресурса 88,1 млн руб., или 49,6 процента, тогда как в 2016 году удельный вес поступлений от отключений составлял 61,1 процента, т. е. видим, что мера не такая действенная, как раньше», – отметила Хабибрахманова.

Между тем 385 семей в прошлом году заключили соглашения о поэтапном погашении долга. Сумма их общего долга – 20,5 млн руб. Однако не все елабужане выполняют условия соглашения, тем самым продолжая накапливать коммунальные долги.

На вопрос главы района Геннадия Емельянова о том, с чем связано уменьшение объемов сбора платежей за ЖКУ, директор Департамента ЖКХ Василий Филиппов отметил, что более 60 процентов долгов удавалось вернуть за счет отключения от ресурсов.

«Получается, что люди, которых отключили, сидят без услуг, потому что платить нечем. Таких счетов у нас более 100, в то же время у елабужан есть возможность оформлять субсидии или поэтапно оплачивать», – отметил Василий Филиппов.

«Нужно узнать, сколько процентов елабужан неплатежеспособные», – дал задание Геннадий Емельянов.