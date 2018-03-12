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Спорт

В России нарушающих порядок футбольных фанатов посадят в изоляторы на стадионах

12 марта 2018, 04:49

Штраф за нарушение правил поведения на матче сейчас составляет от 3 до 10 тыс. рублей.
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(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Нарушающие общественный порядок болельщики чемпионата мира по футболу в России будут помещаться во временные изоляторы, открытые на стадионах, пишут «Известия».

Во избежание массовых беспорядков особо буйные из них будут помещены охраной стадионов в специально созданные для этого изоляторы. Там самые невоспитанные болельщики будут дожидаться приезда экипажей ППС, которые займутся оформлением протоколов и доставкой нарушителей спокойствия в отделы полиции.

Напомним, что с прошлого года ответственность для болельщиков значительно ужесточена. Штраф за нарушение правил поведения на матче сейчас составляет от 3 до 10 тыс. руб. Помимо этого особо некультурных фанатов ждут обязательные работы продолжительностью до 160 часов и административный запрет на посещение матчей сроком от полугода до трех лет.


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