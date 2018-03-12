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Уровень смертности от суицидов в России в 2017 году оказался рекордно низким

12 марта 2018, 01:34

Больше всего суицидов регистрируется в возрасте 20 – 55 лет.
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(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). В 2000 году самоубийством жизнь покончили около 57 тыс. россиян, в 2017-м цифра составила 20,1 тысячи человек. Таким образом, уровень смертности от суицидов в России стал рекордно низким с начала тысячелетия, пишут «Известия».

По мнению специалистов, это можно объяснить стабилизацией жизни в стране. По словам психиатра, кандидата медицинских наук Тамары Дороховой, люди нуждаются в безопасности, которую жители России ощущают в последнее время.

Больше всего суицидов регистрируется в возрасте 20 – 55 лет. Большую склонность к самоубийствам проявляют мужчины, особенно в возрасте 35 – 39 лет.

Что касается подростковых суицидов, то здесь нет связи с экономической или политической ситуацией в стране. В России ведется работа по профилактике самоубийств в среде подростков. А после волны популярности «групп смерти» в соцсетях родители стали внимательнее относиться к своим детям.


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