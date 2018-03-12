Исследование: Жители Казани хотят похудеть к пляжному сезону на 2 килограмма

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Жители Казани стройнее среднестатистических россиян и при этом хотят сбросить еще пару килограммов. К такому выводу пришли аналитики сервиса Avito.

Готовиться к пляжному сезону россияне начинают с наступлением календарной весны. Эксперты проанализировали спрос и цены на одежду разных размеров и средства для похудения в Казани и выяснили, насколько жители города готовы к лету.

В результате оказалось, что самым популярным размером женской одежды в Казани является самый маленький размер S, на который приходится 33 процента спроса. На втором месте — М, его носит примерно каждая четвертая девушка, желающая обновить гардероб. Доли спроса на L и XS составляют 12 и 14 процентов соответственно, а наименее востребованы вещи размеров XL и XXL.

У мужчин лидируют размеры одежды L (21 процент), М (20 процентов) и XL (17 процентов). Ниже оказался спрос на XXL, S (по 12 процентов) и XXXL (8 процентов). Одежда мужского размера XS необходима только 3 процентам пользователей.

Интересно, что казанцы оказались стройнее, чем россияне. В общем по стране доля девушек — обладательниц размеров XS и S — оказалась меньше (10 и 30 процентов соответственно), а L и XL — больше (14 и 8 процентов).

Мужчинам из столицы Татарстана тоже не откажешь в стройности: в отличие от них, у россиян в целом менее востребован размер M (19 процентов).

