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Наука и образование

Ученые научили роботов угадывать человеческие движения

12 марта 2018, 05:18

Роботы могут пригодиться в сферах, где требуется быстрая кооперация между человеком и машиной.
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(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Европейские ученые раскрыли детали эксперимента по обучению робота, сообщает портал «Хайтек». 

Специалисты научили машину предвидеть, какие движения человек хочет сделать, и анализировать их, то есть по позе или жестам предугадывать дальнейшие намерения человека.

По словам ученых, они использовали нейронную сеть, способную анализировать цепочку событий. 

Роботы в дальнейшем могут пригодиться в сферах, где требуется быстрая кооперация между человеком и машиной, считают специалисты.

 


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