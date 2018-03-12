Ученые научили роботов угадывать человеческие движения

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Европейские ученые раскрыли детали эксперимента по обучению робота, сообщает портал «Хайтек».

Специалисты научили машину предвидеть, какие движения человек хочет сделать, и анализировать их, то есть по позе или жестам предугадывать дальнейшие намерения человека.

По словам ученых, они использовали нейронную сеть, способную анализировать цепочку событий.

Роботы в дальнейшем могут пригодиться в сферах, где требуется быстрая кооперация между человеком и машиной, считают специалисты.