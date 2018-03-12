Ученые поучатся воскрешать людей на генном механизме адаптации комаров к засухе

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Группа ученых из России и Японии намерена научиться высушивать клетки человека и животных и затем возвращать их к жизни благодаря недавно разгаданному генному механизму адаптации африканского комара Polypedilum vanderplanki к засухе, сообщает ТАСС.

Исследователи установили белок, активирующий работу генов, которые в свою очередь помогают личинке насекомого достичь состояния практически полной высушенности организма и остановки всех физиологических и биохимических процессов. Об открытии, как акцентирует пресс-служба Сколковского института науки и технологий (Сколтеха), ученые сообщили в престижном научном журнале PNAS.

Личинка Polypedilum vanderplanki похожа на обычного мотыля и живет в пересыхающих лужах Африки. В борьбе за выживание насекомые и выработали способность к ангидробиозу – самовысушиванию с помощью своего рода засахаривания. Личинка замещает всю воду в своем теле на дисахарид трегалозу, что дает ей возможность существовать в таком виде годами, причем быть устойчивой не только к засухе, но даже к к воздействию жидкого азота и ацетона.

Оказалось, что этот процесс регулирует уже хорошо известный ученым белок – активатор белков теплового шока, запускающий в клетках многих живых организмов защитные реакции на стресс. Особенно важно, по мнению исследователей, что африканские комары смогли адаптировать этот белок под свои узко специфичные условия существования.

«Это удивительный пример пластичности регуляторных систем, особенно таких консервативных. Но это только первый шаг. Найденный белок активирует около 30 процентов генов, участвующих в высыхании личинки. Что активирует остальные гены и как регулируется "размачивание" – выход личинки из состояния покоя, еще предстоит выяснить», – пояснил первый автор статьи Павел Мазин.

