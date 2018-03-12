За два года в Татарстане благоустроили 184 парка и прибрежных территорий

(Казань, 12 марта, «Татар-информ», Лилия Чанышева). За два года реализации программы развития общественных пространств в Татарстане благоустроили 184 парка и прибрежных территорий.

Программа развития общественных пространств реализуется с 2015 года. В 2017 году обустроено 68 парков, скверов и прибрежных территорий на сумму 3 млрд 45 млн рублей.

В 2018 году планируется обустроить 56 объектов с выделением денежных средств из бюджета РТ в размере 2 млрд рублей, из федерального бюджета — 655,108 млн рублей.