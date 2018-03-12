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За два года в Татарстане благоустроили 184 парка и прибрежных территорий

12 марта 2018, 08:00

За два года в Татарстане благоустроили 184 парка и прибрежных территорий В 2017 году обустроено 68 общественных пространств на сумму 3 млрд 45 млн рублей.
В 2018 году Татарстан потратит более 25 млрд рублей на благоустройство парков
В Казани на благоустройство парков и скверов в этом году было затрачено более 560 млн рублей
На благоустройство парков Казани потратили более 2 млрд рублей
Летом в Казани благоустроят еще шесть парков и скверов на более чем 400 млн рублей
В Казани благоустроят более 150 га площадей парков и скверов

(Казань, 12 марта, «Татар-информ», Лилия Чанышева). За два года реализации программы развития общественных пространств в Татарстане благоустроили 184 парка и прибрежных территорий. 

Программа развития общественных пространств реализуется с 2015 года. В 2017 году обустроено 68 парков, скверов и прибрежных территорий на сумму 3 млрд 45 млн рублей.

В 2018 году планируется обустроить 56 объектов с выделением денежных средств из бюджета РТ в размере 2 млрд рублей, из федерального бюджета — 655,108 млн рублей.

 


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