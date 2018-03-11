Константин Хабенский привез в Казань этюды нового фильма о лагере смерти «Собибор»

(Казань, 11 марта, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Сегодня в казанской арт-резиденции российского актера театра и кино, кинорежиссера Константина Хабенского «АРТХАБ» открылась серия образовательных мероприятий, посвященных театральному и киноискусству. В завершение трехчасовой дискуссии, озаглавленной как «Путь творца: от идеи к шедевру», создатель и главный куратор проекта представил гостям черновой вариант трейлера и несколько этюдов своего нового фильма о нацистском лагере смерти «Собибор», который во время Второй мировой войны существовал на территории Польши.

Кинолента основана на реальных событиях и рассказывает о восстании заключенных в нацистском концлагере, которое осенью 1943 года организовал советский офицер Александр Печерский. Восстание вошло в историю как единственный бунт заключенных лагеря смерти, увенчавшийся успехом. Помимо того, что «Собибор» стал дебютом Хабенского в качестве кинорежиссера, в фильме он также исполнил и ключевую роль Печерского. Хабенский признался, что с момента начала съемок в его жизни начался сумасшедший этап, который длится до сих пор. По словам теперь уже режиссера, сценарий «Собибора» ему предлагали три раза, и только в третий он дал свое согласие. До прошлого года он просто не чувствовал себя готовым вести такой масштабный проект.

«Никогда не мечтал и не собирался заниматься режиссурой. В свое время Тимур Бекмамбетов мне сказал: “Чтобы снимать кино, нужно просто очень хорошо понимать, как не надо снимать. А как надо? Не знаю, но вот так не надо снимать”. Год назад я тоже дошел до этого понимания, – рассказал Константин Хабенский. – Мне предложили снять историю, и я отказался. Потом предложили еще раз – отказался. Потом еще предложили, и я уже согласился потому, что подумал: нужно попробовать. Видимо, сказался накопленный опыт, я имею в виду профессиональный: общение с режиссерами, которые имели право называть себя режиссерами, общение с коллегами, багаж фильмов, любимых и нелюбимых, общение с операторами, их взгляд на мир. Все это накопилось для того, чтобы можно было с этим инструментарием войти и попробовать сесть в кресло под названием “режиссер” к монитору и попробовать сочинить, не прожить, а сочинить, прожить и прочувствовать историю людей».

Роль главного антагониста киноленты – эсэсовского офицера Карла Френцеля, который, согласно историческим документам, в «Собиборе» отбирал и распределял новоприбывших евреев на работы и для уничтожения в газовых камерах, – принадлежит американскому актеру Кристоферу Ламберту. Для работы над фильмом, которая ведется уже больше года, была собрана интернациональная команда: помимо российской актрисы Марии Кожевниковой у Хабенского снялись литовские артисты Дайнюс Казлаускас и Фелисе Янкелль, полька Михалина Ольшанская и многие другие. Нужно отметить, что фильм снят сразу на нескольких языках – актеры «Собибора» говорили на языках своих персонажей, и на экраны фильм выйдет именно в таком авторском варианте. Хабенский подчеркнул, что переводить фильм на один язык – это значит упрощать его и нивелировать огромный пласт смыслов и тонкостей сюжетной линии.

«Рассказывать об ужасах коллективного истребления людей я не собирался потому, что есть фильмы подобные, которые сделаны намного круче, – отметил режиссер. – Мне был предложен довольно симпатичный сценарий, но с вопросами. Предложено довольно комфортное время по съемкам, кто понимает, о чем я говорю, примерная выработка была 2,5 – 3 минуты в день. Для сравнения: обычно снимается 10 минут в день. 2,5 – 3 минуты – я понимал, что я могу успеть еще подумать и ответить на какие-то вопросы. Для меня самым главным было в этой истории – попробовать рассказать о том, что происходит с людьми. Это моя позиция. Не с бараками, не с колючей проволокой, а с людьми внутри: какие взлеты, какие падения. Важно для меня также в процессе было понять и ответить на многие вопросы. Плюс у меня был в том, что у меня была за спиной постановка театрального действия под названием “Поколение Маугли”. Я уже научился быстро, моментально реагировать на все вопросы, отвечая по всем цехам. Плюс в том, что я знал, как точно не надо. Как надо, я точно не знал, но понимал, в каком направлении я хотел бы изучить эту историю».

Константин Хабенский рассказал, что в своем фильме он всячески стремился избегать создания плоских персонажей, лишенных хоть сколько-нибудь человечности. Режиссер подчеркнул, что оправдания зверствам, совершенным в «Собиборе» и десятках других нацистских концлагерей, нет. Но у каждого человека, даже эсэсовца, была своя история, они не были безмозглыми машинами, а были всего лишь людьми – отвратительными, слабыми, мерзкими, но людьми.

«В фильме остался один центральный монолог Ламберта. Он говорит: “Я любил еврейку, но мой отец, антисемит, был против. Она уехала в Америку, а теперь я здесь убиваю евреев. И кто в этом виноват?” Говорит он это заключенной, которая ему напоминает эту девочку из детства. И он все валит на отца: все свои убийства, все свои решения, он все валит на отца. И это нормальный человеческий поступок, – констатировал режиссер. – И в этот момент как бы я ни оправдывал тех ребят, которые в погонах пытались выполнять задания, с точки зрения нашего менталитета я все равно не могу их оправдать, что бы я ни делал, это бесполезно. Поэтому я дал им кое-какие “прикрышечки”: этот валит на отца всю свою слабость, тот пытается фотографировать страшные человеческие эмоции для того, чтобы когда все это закончится, сделать фотовыставку, которая обойдет весь мир и сделает его популярным, другой запивает все алкоголем, чтобы всего этого не видеть, третий пытается разобраться, как эти евреи крестили, и что же и почему. Его волнуют вопросы религии. Вот такие “прикрывашечки” и страшные полуигры, за которые они сами пытались спрятаться, чтобы не видеть всего того, что происходит, чтобы не сойти с ума».

Интересным является еще и тот факт, что инициатором создания киноленты стал министр культуры России Владимир Мединский. В многочисленных разговорах с журналистами чиновник назвал историю восстания в «Собиборе» потрясающей и незаслуженно забытой, однако подчеркнул, что отношения к написанию сценария не имеет. Сценарий был написан по книге Ильи Васильева «Александр Печерский: прорыв в бессмертие». На сегодняшний день, по словам режиссера, продолжается работа над монтажом и звуковым оформлением фильма, над которым трудится целая команда саунд-дизайнеров.

«Саунд-дизайнеры – это люди, которые наполняют звуками, скрипами и ветрами кино. Я им поставил задачу: нужно сделать так, чтобы зрителю в зрительном зале было иногда некомфортно. Случайно. То есть не то, чтобы мы показываем кадр, как гвоздем по стеклу долго-долго ведут, нет, мы не показываем. Но звуковой 25-й кадр должен сделать так, чтобы зритель почувствовал это потому, что там (в “Собиборе” – прим. Т-и) было, мягко говоря, в несколько раз более неудобно. Там есть прожектор, который идет по лагерю ночному. “Я хочу слышать не скрип, а звук света: как он выжигает все на своем пути. Я не знаю: кварцевание или саранча, ищите!”, – сказал я им. Как по ночному лагерю идет прожектор, как он проходит через меня, и как должно быть дискомфортно. Герой Кристофера Ламберта, когда ходит, молчит все время. “Можно ли сделать так, чтобы по скрипу его сапог можно было понять то, о чем он думает?” – спросил я у саунд-дизайнеров. Их вдохновили подобные задачи. Видимо, на фоне средненьких фильмов, где никто не обращает на это внимания…» – поделился Хабенский.

Режиссер рассказал, что в процессе создания кино он искал нестандартные решения и много фантазировал, стараясь избавить свой фильм от «картонных клише», свойственных большей части военных драм. В числе наиболее удачных своих фантазий Хабенский назвал веселые немецкие эстрадные песни, которые сопровождают сцены будничной жизни концлагеря. Музыка, по задумке режиссера, должна помочь ему провести аналогию всего действия с сумасшедшим домом.

Жанр и сюжет фильма предполагает ежесекундное напряжение зрителя. Для того чтобы разгружать его после особенно эмоциональных сцен, командой фильма были придуманы и отсняты «этюды», которые Хабенский и привез «протестить» в Казань.

Во время показа минутных кусочков он попросил гостей «АРТХАБа» воздержаться от съемок и обнародования записей до выхода ленты в прокат. «Татар-информ» тоже решил воздержаться от пересказов и не спойлерить, тем более что до выхода фильма на большие экраны осталась всего пара месяцев. Российская премьера «Собибора» в прокате назначена на 3 мая 2018 года.