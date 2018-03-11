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Происшествия

Среди жертв авиакатастрофы в Иране оказалась дочь известного турецкого предпринимателя

11 марта 2018, 21:44

Всего трагедия унесла жизни 11 человек, включая троих членов экипажа.
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(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). Среди жертв авиакатастрофы реактивного бизнес-джета Bombardier CL60, который разбился в Иране, оказалась дочь известного турецкого предпринимателя, главы холдинга «Башаран» Хюсейна Башарана - Мина. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, погибли семеро друзей девушки. Всего трагедия унесла жизни 11 человек, включая троих членов экипажа.

Известно, что самолет летел из из Шарджи в Стамбул. Он был зарегистрирован в Турции.

Среди возможных причин катастрофы называлось возгорание двигателя. В настоящее время пожар, возникший на месте падения воздушного судна, до сих пор не потушен, так как спасатели долго добирались до труднодоступной местности, куда рухнул борт.


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